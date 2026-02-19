الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 19-02-2026

2026-02-19 05:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر الغاز متمركزا حتى هذه اللحظة فوق الدعم الرئيسي المتمثل بمستوى 3.000$ محاولا بذلك التصدي لسلبية المؤشرات الرئيسية وليقلص فرص الانتقال للمسار السلبي بتداولات الفترة الحالية.

 

لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة ليحاول من خلالها الوصول أولا نحو 3.420$ ومن ثم ليهاجم المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 3.750$, اما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر كبيرة بتسلله أولا نحو 2.850$ و2.660$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950$ و 3.450$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

