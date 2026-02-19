سعر النفط الخام يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-02-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) بالقرب من أعلى مستوياته اللحظية، محافظًا على مكاسب قوية جاءت بعد تماسكه عند مستوى المقاومة المحوري 65.35 دولار، والذي سبق وأن حددناه كهدف سعري محتمل، ويبدو أن السعر يحاول حاليًا التقاط أنفاسه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق هذه المقاومة المحورية والثبات أعلاها، بما قد يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة.

وفي المقابل يسعى السعر إلى تصريف جزء من حالة التشبع الشرائي الظاهرة على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي قد يعكس تباطؤًا مؤقتًا في الزخم، إلا أن استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، إلى جانب الدعم الديناميكي المتمثل في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، يعزز من فرص استئناف المسار الإيجابي وتمديد المكاسب خلال الفترة القادمة ما لم تظهر إشارات انعكاس أقوى.