تكنولوجيا: هاتف آيفون 17 برو ماكس يصبح بشكل غريب الهاتف الذكي الأكثر تداولاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير بيانات الاستبدال (Trade-in) الجديدة إلى أن هاتف iPhone 17 Pro Max من أبل قد أصبح سريعاً الهاتف الذكي الأكثر استبدالاً على الإطلاق. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن SellCell، صعد أحدث هاتف رائد من أبل بسرعة إلى قمة سوق الاستبدال المستقل، حيث يمثل 11.5% من جميع الأجهزة التي تظهر في تصنيفات أفضل 20 جهازاً للاستبدال بعد أشهر فقط من إطلاقه. ويستند التحليل إلى بيانات الاستبدال الداخلية لـ SellCell واتجاهات أسعار السوق الثانوية التي تم جمعها من 40 مشتراً مستقلاً لهواتف iPhone.

وقد ارتفعت حصة iPhone 17 Pro Max في تصنيفات أفضل 20 جهازاً للاستبدال من حوالي 5.1% في أواخر نوفمبر إلى 11.5% بحلول أوائل فبراير، أي أكثر من الضعف في حوالي 12 أسبوعاً. وتم تصنيف 86% من الوحدات المستبدلة على أنها في حالة ممتازة (Mint) أو جيدة، مما يشير إلى أن العديد من المالكين يبيعون أجهزتهم بعد وقت قصير من الشراء.

ولا يزال iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بارزين، حيث يمثل كل منهما حوالي 7.3% من عمليات الاستبدال، بينما يستحوذ كل من iPhone 16 Pro Max و iPhone 13 على 7.2% من عمليات الاستبدال. وتمثل أفضل 20 جهازاً مجتمعة حوالي 47% من جميع أنشطة الاستبدال.

عادةً ما تعكس تصنيفات الاستبدال مزيجاً واسعاً من الأجهزة في نقاط مختلفة من دورة حياتها، حيث غالباً ما تهيمن النماذج القديمة على حجم إعادة البيع بسبب القواعد المثبتة الكبيرة ودورة الترقية الطبيعية. ولذلك، يعد الصعود السريع لـ iPhone 17 Pro Max ملحوظاً لأن الجهاز لم يدخل السوق إلا مؤخراً نسبياً، ومع ذلك فقد أصبح بالفعل النموذج الأكثر تداولاً عبر القنوات التي تم تتبعها.

وعلى ما يبدو، فقد iPhone 17 Pro Max حوالي 25.4% من قيمته منذ الإطلاق عند قياس متوسط أسعار إعادة البيع للأجهزة في حالة ممتازة على مدى 145 يوماً. وخلال فترة زمنية مماثلة، فقد iPhone 16 Pro Max ما يقرب من 32.5% من قيمته. ويمثل هذا انخفاضاً أقل في القيمة بنسبة تزيد عن 7% للطراز الأحدث ويترجم إلى ما يصل إلى 95 دولاراً في القيمة المحتفظ بها الإضافية مقارنة بالجيل السابق خلال نفس الفترة.

وتعزو SellCell عمليات الاستبدال المبكرة في المقام الأول إلى أسعار إعادة البيع القوية. حيث يبلغ متوسط قيم إعادة البيع لأجهزة iPhone 17 Pro Max في حالة ممتازة حالياً حوالي 967.50 دولاراً. ويمكن للهواتف الذكية الفاخرة أن تعمل كأصول قصيرة الأجل قد يبيعها المالكون للحصول على النقد عند الحاجة، لذا فإن صعود iPhone 17 Pro Max إلى قمة عمليات الاستبدال يعكس على الأرجح ظروفاً اقتصادية أوسع.

