شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 19-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-19 02:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي بزاوية ميل كبيرة يشير إلى قوة هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.