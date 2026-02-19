شكرا لقرائتكم خبر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تستضيف مؤتمر TEDx العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات مؤتمر TEDx العالمي، الذي تستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت شعار «من الألف إلى الياء»، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وبحضور رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، وذلك في مبنى المؤتمرات بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري، في كلمته بهذه المناسبة أن المؤتمر يمثل منصة معرفية نوعية تجسد الرهان الوطني على الشباب بوصفهم محور التنمية وركيزة المستقبل، وأن رعاية وزير التعليم تعكس دعم القيادة الرشيدة لمنظومة التعليم العالي وتمكين الجامعات وطلابها في مجالات الإبداع والابتكار، وتؤكد حرص الجامعة على تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية القدرات البشرية، وبناء قيادات شبابية واعية قادرة على صناعة الحلول ومواكبة متطلبات المستقبل.

واختتم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمين، على ما يحظى به قطاع التعليم والشباب من دعم ورعاية، مثمنا جهود منظمة TEDx وشركاء الحدث واللجان العاملة في إنجاح المؤتمر وإثراء فعالياته.

عقب ذلك انطلقت الجلسات العلمية للمؤتمر بعنوان «دور التعليم في تعزيز الصحة النفسية»، شارك فيها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الأسمري مسلطا الضوء على العلاقة التكاملية بين البيئة التعليمية والصحة النفسية للطلبة.

وصحب المؤتمر تنظيم معرض ثقافي احتوى على مبادرات وأفكار طلابية ترتبط بمحاور المؤتمر؛ يسهم في إثراء تجربة الحضور وتعزيز التفاعل المعرفي، كما يضم الحدث معرضا للجهات والمبادرات الداعمة؛ بهدف توسيع دائرة التواصل وبناء شراكات فاعلة بين المشاركين والمهتمين.

يذكر أنه شارك في المؤتمر أكثر من 70 عضوا من الكوادر التنظيمية والتطوعية، إلى جانب 16 شريكا من الجهات الداعمة، في مشهد يعكس تكامل الجهود وتضافر الشراكات لإنجاح الحدث، وترسيخ ثقافة صناعة الأفكار ومشاركتها ضمن بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والابتكار.

ويأتي تنظيمه في إطار دعم الجامعة للحراك الفكري والمعرفي، وتعزيز منصات الحوار التي تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتجارب الملهمة، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز دور الجامعة بوصفها مركز إشعاع علمي وثقافي.