سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 19-02-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، لتسيطر عليه موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج القوية على المدى القريب.