شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 19-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-19 02:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، لتسيطر عليه موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج القوية على المدى القريب.