سعر الدولار مقابل الين يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 19-02-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على خسائر ملحوظة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار خضوعه لسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من هذا المسار السلبي، ويعكس هذا الأداء تمسك البائعين بزمام الأمور، خاصة مع افتقاد السعر لأي محفزات فنية قوية تدعم حدوث ارتداد فعّال حتى الآن.

ويزداد الضغط السلبي وضوحًا مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بما يمثل مقاومة ديناميكية تدعم النظرة الهابطة، فضلًا عن توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة، وهو ما يشير إلى أن حالة التشبع وحدها غير كافية لعكس الاتجاه في الوقت الحالي، لتبقى احتمالات استمرار الهبوط قائمة ما لم تظهر إشارات فنية أكثر قوة تدعم تحولًا في المسار.