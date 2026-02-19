تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-02-2026

حلق سعر النفط الخام (Crude Oil) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 65.40$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السعر أيضاً بالرغم من استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة واضحة على سيطرة القوى الشرائية بشكل تام.