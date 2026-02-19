الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-19 11:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حلق سعر النفط الخام (Crude Oil) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 65.40$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السعر أيضاً بالرغم من استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة واضحة على سيطرة القوى الشرائية بشكل تام.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

