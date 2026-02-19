انت الان تتابع خبر السوداني بذكرى اغتيال السيد الصدر ونجليه: سيرته الجهادية إدانة كبرى لأساليب البعث القمعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - Paste

Cancel

وقال رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، :"نستذكر بعميق الألم ذكرى جريمة النظام المباد، باغتيال آية الله العظمى السيد محمد".



وتابع السوداني بالقول:" خالص التعازي لسماحة السيد مقتدى الصدر، ولآل الصدر الكرام، ولكل محبّي وأتباع الشهيد السعيد، الذي مثل في حياته الشريفة صوتاً إصلاحياً، وحراكاً وطنياً لخَلاص أبناء شعبنا، بكل شرائحه وأطيافه المتآخية".