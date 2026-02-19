انت الان تتابع خبر السوداني بذكرى اغتيال السيد الصدر ونجليه: سيرته الجهادية إدانة كبرى لأساليب البعث القمعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - Paste
Cancel
وقال رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، :"نستذكر بعميق الألم ذكرى جريمة النظام المباد، باغتيال آية الله العظمى السيد محمد".
وتابع السوداني بالقول:" خالص التعازي لسماحة السيد مقتدى الصدر، ولآل الصدر الكرام، ولكل محبّي وأتباع الشهيد السعيد، الذي مثل في حياته الشريفة صوتاً إصلاحياً، وحراكاً وطنياً لخَلاص أبناء شعبنا، بكل شرائحه وأطيافه المتآخية".
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية