السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بمبادرة "الضمانات السيادية" ويوجه بتفعيلها فوراً

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات عمل المبادرة التي تهدف الى دعم وتطوير القطاع الخاص، إذ وجه السوداني، المعنيين جميعاً بالاستمرار بعملهم في الاهتمام بالمبادرة لما تمثله من قيمة تنموية واقتصادية، ونيلها الاهتمام الداخلي والخارجي من قبل الدول والمؤسسات الاستشارية والتجارية، مشيراً الى أنّ المبادرة اكدت استعداد الدولة للدخول بكامل ثقلها لدعم القطاع الخاص ونقل الامكانات الصناعية العالمية الى داخل البلد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.



ووجه السوداني، الجهات المعنية بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد اليها، بهدف الاستمرار بتطوير القطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية ورفع اسهام الاقتصاد غير النفطي، والانتاج المحلي وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص.

