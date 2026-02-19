انت الان تتابع خبر ميتا تطلق أول جهاز قابل للارتداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل
ويرى مراقبون أن "دخول ميتا إلى سوق الساعات الذكية لا يقتصر على إضافة منتج جديد إلى قائمتها، بل يهدف إلى تقليص اعتمادها على أنظمة تشغ أن تتضمن الساعة مزايا متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية، إلى جانب دمج مساعدها الذكي "ميتا إيه آي" لتعزيز تجربة الاستخدام.
ولم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً بشأن أحدث التقارير.
وتعكس هذه التطورات عودة قوية للاهتمام بالأجهزة القابلة للارتداء، مدفوعة بتسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات على تقديم منتجات تركز بشكل خاص على الصحة واللياقة، مدعومة بقدرات ذكية أكثر تطوراً.