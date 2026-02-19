سعر البيتكوين تحت الضغط: محللون يترقبون اختبار مستوى 55 ألف دولار

يواصل سعر البيتكوين التحرك ضمن نطاق عرضي تحت ضغط متزايد، وسط تحذيرات من احتمال التوجه نحو مستويات أدنى قرب 55,000 دولار.

وذكرت شركة “Glassnode” أن السعر كسر ما تُسمّيه متوسط السوق الحقيقي، لينزلق إلى نطاق دفاعي أقرب إلى السعر المُحقق (Realized Price)، الذي يبلغ حاليا نحو 54,900 دولار، في ظل ضعف واضح في الطلب الفوري والمشتقات.

أشارت “Glassnode” إلى أن التدفقات الفورية وطلب على صناديق ETF ما يزال ضعيف، وأن التجميع هشّ، فيما تُظهر أسواق الخيارات تحوط نابع من الخوف دون عودة القناعة بالصعود.

تاريخيا، وجدت مراحل أعمق من الأسواق الهابطة قاعها الهيكلي قرب السعر المُحقق، وهو مستوى يبعد قرابة 18%عن الأسعار الحالية.

من زاوية السلوك السعري، أوضحت التحليلات أن مؤشر اتجاه التجميع عند نحو 0.43، أي بعيد عن مستويات الشراء القوي من الكيانات الكبيرة.

كما تحوّل الفارق التراكمي لحجم التداول الفوري (CVD) إلى السالب عبر منصات رئيسية مثل بينانس وكوين بيس، ما يؤكد سيطرة البائعين.

خلصت “Glassnode” إلى أن السوق ينتقل من تصفية تفاعلية إلى تماسك مُنضبط، معتبرة أن أي تعاف مستدام يتطلب عودة الطلب الفوري، وتجميع مستمر، وتحسن في السيولة.

على صعيد الشبكة، أفادت “Santiment” بتراجع نشاط البيتكوين بشكل ملحوظ خلال 2025، مع انخفاض العناوين الجديدة والنشطة، مشيرة إلى أن أي موجة ارتداد طويلة الأمد تحتاج إلى تحسن واضح في نمو الشبكة.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل “ويلي وو” أن اتجاه السوق الهابط ما يزال يتقوّى، موضحا أن ارتفاع التقلبات عادة ما يواكب تعمّق السوق الهابطة قبل أن تبلغ ذروة الهبوط لاحقا.

سعريا، انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة دون 66,000 دولار قبل أن يقترب من 67,000، دون استعادة هذا المستوى حتى وقت كتابة المقال.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يتراجع دون مستوى 67 ألف دولار والريبل تفقد 4٪ من قيمتها

الرئيس التنفيذي لشركة Tether: تعدين البيتكوين هو تحويل الطاقة إلى قيمة رقمية

