سعر البيتكوين يتراجع دون مستوى 67 ألف دولار والريبل تفقد 4٪ من قيمتها

الضغط متواصل على سعر البيتكوين ويبدو أنه لن ينتهي قريبا.

فقد سعر البيتكوين مستوى 67 ألف دولار وتراجع بنسبة 1.5% في آخر 24 ساعة٫ ويأتي هذا التراجع بعد فشل سعر العملة في اختراق مستوي المقاومة 71 ألف دولار.

في 6 فبراير الماضي سجل سعر البيتكوين ارتداد بعد الهبوط إلى قاع 60,000 دولار، ليصل السعر سريعا إلى 72,000 دولار، إلا أن هذا التعافي لم يتحول إلى اتجاه صاعد مستدام.

ومع كل محاولة جديدة للصعود، يظهر البائعون بقوة، كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع حين أُحبطت محاولة اختراق مستوى 71,000 دولار، قبل أن ينخفض السعر إلى 67,000 دولار يوم الثلاثاء، وتواصل التراجع يوم الأربعاء.

ورغم الارتداد الطفيف من القاع الأسبوعي، لا يزال سعر البيتكوين منخفض مع تراجع قيمته السوقية إلى أقل من 1.34 تريليون دولار، فيما تكافح هيمنته السوقية للبقاء فوق 56.5% وفق بيانات “CoinGecko”.

في سوق العملات الرقمية البديلة، مازال اللون الأحمر يسيطر على أغلب السوق.

حيث خسر سعر الإيثيريوم مستوى 2000 دولار مجددا بعد محاولة قصيرة للاستقرار فوقه.

وكانت XRP وسولانا من بين العملات الرقمية الأسوأ أداء بين العملات الكبرى، مع تراجع يقارب 5% لكل منهما، لتتداول XRP قرب 1.40 دولار، بينما هبطت SOL إلى نحو 82 دولار.

كما سجلت عملات DOGE وADA وBNB وLINK وCC خسائر وصلت إلى 4%، في حين تكبّدت ZEC هبوط حاد بلغ 8.5% إلى حدود 260 دولار.

وظهرت خسائر أكبر في عملات مثل M وHash التي انخفضت بأكثر من 10% خلال يوم واحد.

وعلى مستوى السوق ككل، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 50 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتتراجع إلى حوالي 2.37 تريليون دولار.

