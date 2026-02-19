رئيس كوين بيس: الحوسبة الكمية لن تكسر البلوكشين… والقطاع مستعد للترقية

أكد “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيس، أن الحوسبة الكمية لن تكسر البلوكشين، واصفا المخاوف المتداولة بأنها قضية قابلة للحل إلى حد كبير، مشيرا إلى أن القطاع يعمل بالفعل على الاستعداد للمرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي.

وخلال مقابلة مع “CNBC” على هامش منتدى اقتصادي في فلوريدا، أوضح “أرمسترونغ” أن كوين بيس تبنّت نهج استباقي، إذ أنشأت مجلس استشاري مختص بالحوسبة الكمية، وتعمل بشكل مستمر مع شبكات البلوكشين رئيسية لتطوير مسار انتقال نحو أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية (Post-Quantum Cryptography).

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتحول فيه الحوسبة الكمية من خطر نظري بعيد إلى اعتباره تحديا هندسيا طويل الأجل يجب الاستعداد له.

فبينما لا تزال الأجهزة الكمية الحالية بعيدة عن القدرة على كسر أنظمة التشفير المستخدمة حاليا، يحذّر باحثون من أن عملية ترقية الأنظمة المالية العالمية والشبكات اللامركزية قد تستغرق سنوات.

وكانت كوين بيس قد شكّلت مؤخر مجلس استشاري يضم خبراء بارزين مثل أستاذ جامعة تكساس “سكوت آرونسون”، وعالم التشفير في “ستانفورد دان بونه”، وباحث مؤسسة إيثيريوم “جاستن دريك”، ورئيس قسم التشفير في كوين بيس “يهودا ليندل”، بهدف تقييم المخاطر الكمية ووضع استراتيجيات انتقال تدريجية.

وفي السياق ذاته، أشار خبراء إلى أن الخطر النظري يتمثل في إمكانية استخدام حاسوب كمي متقدم لاختراق المفاتيح الخاصة القائمة على خوارزمية SHA-256 في البيتكوين، إلا أن توقيت توافر مثل هذه التقنية لا يزال محل نقاش، كما أن تحديث معايير التشفير يُعد ممكن تقني إذا تم الاستعداد له مبكرا.

كما عززت مؤسسة الإيثيريوم مؤخرا أولوية الأمن ما بعد الكمي ضمن استراتيجيتها، في إشارة إلى أن الصناعة ككل ترى أن لديها الوقت الكافي لترقية البنية التحتية التشفيرية عبر الشبكات الكبرى.

