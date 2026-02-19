الاقتصاد

سعر سهم ليفت (LYFT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-19 12:25PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم ليفت LYFT, INC (LYFT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 13.16$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 11.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محمد يوسف

