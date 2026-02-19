سعر سهم فيديكس (FDX) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 19-02-2026

- 1/2
ارتفع سعر سهم شركة فيديكس FEDEX CORPORATION (FDX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 363.00$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 400.00$.
