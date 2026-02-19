سعر بيكر آند هيوجز (BKR) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 19-02-2026

تراجع سعر سهم شركة روبن هود ROBINHOOD MARKETS (HOOD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي المحيط به.

تحذير عالي الخطورة: سهم HOOD ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي، وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 88.60$، ليستهدف مستوى الدعم 66.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط