خاص- قدر يجمع بين عالمَين… انطلاقة مشوقة لمسلسل “اتنين غيرنا”

دبي - فريق التحرير: افتتحت الحلقة الأولى من مسلسل “اتنين غيرنا” السباق الرمضاني ٢٠٢٦، حاملة معها لقاءً غير متوقع بين عالمَين متباينَين يجمعهما القدر تدريجيًا. يظهر آسر ياسين بشخصية حسن، الأستاذ الجامعي الهادئ والعاقل، بينما تتجلى دينا الشربيني في دور نور أبو الفتوح، الممثلة الشغوفة وسط أجواء التصوير وضغوط العمل، ليبرز التباين بين عالم العقل وعالم الإحساس في صورة متقنة وممتعة.

تغوص الأحداث في حياة حسن من خلال طليقته نادية (هنادي مهنا)، المقيمة خارج البلاد مع ابنهما، مما يلمّح إلى ماضٍ عاطفي لم يُغلق بعد. وفي الوقت ذاته، تواجه نور صراعًا نفسيًا بعد مرض والدها وتعرضه لجلطات متعددة، فتضطر إلى زيارته للمرة الأولى منذ طردها من المنزل عام ٢٠٠٦ بسبب اختياراتها في التمثيل.

وتتوج الحلقة بمصادفة مثيرة، حين تصل نور إلى الطبيب النفسي الذي يجسده محمد علاء، لتكتشف أنه المعالج نفسه لحسن، بعد أن تبين أنهما يشتركان في تاريخ الميلاد ذاته دون أن يعرف أحدهما الآخر، في مقدمة واضحة لعلاقة قدرية قادمة تحمل المفاجآت والتقلبات.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وكتابة رنا أبو الريش، ويضم كوكبة من النجوم: آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عابد، ياسمينا العبد، ناردين فرج، ومحمد السويسي، مع حضور بارز لضيوف الشرف. العمل من إنتاج ميديا هب.

ويطلّ على الجمهور تتر المسلسل بصوت أنغام بعنوان “مش حبيبي بس”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مع توزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ليضفي على البداية لمسة موسيقية شعورية تكمل تجربة المشاهدة المشوقة.