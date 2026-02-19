تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-02-2026

- 1/2
2026-02-19 11:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الذهب (GOLD) حركة متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة المحوري والنفسي 5,000$، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من أهمية تلك المنطقة لتحديد مسار السعر القادم على المدى القصير، خاصة وأنه ينجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية دون أن ينعكس ذلك على أداء السعر وهذا مؤشر واضح على عزمه الصعود.