محدث: دول تعلن رسميا الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت عدد من الدول، اليوم الثلاثاء، رسميًا أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وشملت الدول التي أكدت بداية الشهر يوم الخميس كلًا من مصر سلطنة عُمان، الأردن، سوريا وبروناي، وتركيا، وسنغافورة، إضافة إلى أستراليا.

ومن المتوقع أن تعلن بقية الدول العربية والإسلامية نتائج تحري الهلال تباعًا وفقًا للجهات الدينية والرسمية المختصة في كل دولة.

وفي تغير عن باقي الدول، أعلنت بنغلادش والهند وباكستان، أن اليوم الثلاثاء، هو الثامن والعشرين من شهر شعبان، وغدا ستعلن غرة رمضان ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.

كما أعلنت لجنة رؤية الهلال في اليابان، أن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

