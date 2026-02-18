ختمت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, مبادرتها الوطنية بإحياء حفلات جماهيرية مجانية بشوارع العاصمة الخرطوم, دعماً لعودة المواطنين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فبعد إحياء المطربة لحفل بأم درمان, وآخر بالخرطوم, أقامت إيمان الشريف, حفلها الأخير بشرق النيل. ووفقاً لبث مباشر للمطربة فقد شهد الحفل حضور المئات من الشباب والفتيات إمتلأت بهم جنبات المكان, ودخلت إيمان الشريف, لإحياء الحفل تحت حراسة أمنية مشددة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حشود ضخمة وحراسة أمنية مشددة.. الفنانة إيمان الشريف تختتم حفلاتها الجماهيرية المجانية بحفل في شرق النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.