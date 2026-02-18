جنات تؤدى مناسك العمرة: «اللهم تقبل منى ومنكم صالح الأعمال» – صورة

حرصت الفنانة جنات على أداء مناسك العمرة، حيث شاركت صورة مع جمهورها ومتابعيها من أمام الكعبة المشرفة.

ونشرت جنات، الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «اللهم تقبل منى ومنكم صالح الأعمال».

فى سياق آخر، كشفت الفنانة جنات عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياتها بعد وفاة والدها المفاجئة، متحدثة عن التأثير النفسى العميق الذى تركته هذه التجربة القاسية عليها.

وقالت جنات، خلال ظهورها فى «بعد الغياب» مع يارا أحمد، إن فقدان الأب يُعد من أقسى الصدمات التى قد يمر بها الإنسان، موضحة أنها دخلت فى حالة عزلة تامة استمرت قرابة ثلاثة أشهر، فقدت خلالها الرغبة فى الغناء والعمل وحتى الفرح، وشعرت أن الحياة فقدت معناها.

وأضافت أنها كانت تخشى الدخول فى حالة اكتئاب حاد، قبل أن تقرر التماسك والعودة التدريجية إلى حياتها بدعم من أسرتها والمقربين منها، مؤكدة أن الحزن لا يزول، لكنه يصبح مع الوقت قابلًا للتعايش.

وأوضحت جنات أنها احتاجت سنوات لتستوعب رحيل والدها، وكانت تتعامل مع الأمر فى البداية وكأنه مسافر وسيعود، إلى أن اقتنعت بأن الموت سُنة من سنن الحياة.

المصري اليوم