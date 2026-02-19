شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات خارجة بقيمة 133 مليون دولار مع بقاء المعنويات في نطاق “الخوف الشديد”

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - واصلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة تسجيل نزيف في التدفقات يوم الأربعاء، في ظل استمرار المعنويات السلبية في السوق وتراجع سعر BTC لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 66,000 دولار.

وسجّلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة صافية بلغت 133.3 مليون دولار يوم الأربعاء، لترتفع خسائر الأسبوع إلى 238 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue. وتصدّر صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) التابع لشركة BlackRock قائمة التدفقات الخارجة، مع خروج أكثر من 84 مليون دولار.

وبقيت أحجام التداول منخفضة عند أقل من 3 مليارات دولار، ما يعكس استمرار ضعف النشاط حتى مع إشارة بعض المحللين سابقًا إلى احتمال اقتراب السوق من نقطة تحوّل وسط تباطؤ التدفقات الخارجة.

التدفقات الأسبوعية في صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة خلال عام 2026. المصدر: SoSoValue

إذا فشلت هذه الصناديق في التعافي خلال جلسات الخميس والجمعة، فإن هذا الأسبوع سيُسجّل أول سلسلة تدفقات خارجة تمتد خمسة أسابيع متتالية لصناديق البيتكوين (BTC) منذ مارس الماضي.

ومنذ بداية العام، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات خارجة بنحو 2.5 مليار دولار، لتتراجع الأصول المُدارة إلى 83.6 مليار دولار.

صناديق سولانا تواصل مخالفة الاتجاه بعد إطلاقها في أواخر 2025

في حين سجّلت صناديق الإيثير (ETH) وXRP تدفقات خارجة يومية متواضعة بلغت 41.8 مليون دولار و2.2 مليون دولار على التوالي، واصلت صناديق سولانا (SOL) السباحة عكس التيار.

فقد سجّلت صناديق سولانا سلسلة تدفقات داخلة امتدت ستة أيام متتالية، مع مكاسب منذ بداية العام بلغت نحو 113 مليون دولار. ومع ذلك، لا تزال أحجام التداول ضعيفة مقارنة بالأشهر الماضية، إذ بلغت تدفقات فبراير حتى الآن 9 ملايين دولار فقط، وهي أقل بكثير من 105 ملايين دولار في يناير، و148 مليون دولار في ديسمبر 2025.

التدفقات الأسبوعية في صناديق سولانا الفورية المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة خلال عام 2026. المصدر: SoSoValue

ومنذ إطلاق صناديق سولانا الفورية في أكتوبر 2025، جمعت ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول المُدارة، متأخرة عن صناديق XRP التي راكمت مليار دولار منذ إطلاقها في نوفمبر.

السوق لا يزال في حالة خوف شديد والبيتكوين منخفضة 24% منذ بداية العام

يأتي استمرار موجة البيع في صناديق البيتكوين المتداولة في وقت يواصل فيه مؤشر “الخوف والطمع” للعملات الرقمية الإشارة إلى معنويات سلبية مستمرة.

ورغم تعافي البيتكوين بشكل طفيف من أدنى مستويات متعددة الأشهر قرب 60,000 دولار في أوائل فبراير، إلا أن المؤشر بقي في الغالب ضمن نطاق “الخوف الشديد”.

مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية. المصدر: Alternative.me

وفي وقت كتابة التقرير، جرى تداول البيتكوين عند 67,058 دولارًا على Coinbase، بانخفاض يقارب 24% منذ بداية العام. وتوقّع محللون في مؤسسات مالية كبرى، بما في ذلك Standard Chartered، أن تهبط BTC إلى مستوى 50,000 دولار قبل أن تتعافى لاحقًا إلى 100,000 دولار خلال عام 2026.

وبحسب منصة التحليلات CryptoQuant، وصل معدل شارب قصير الأجل للبيتكوين إلى مستويات ارتبطت تاريخيًا بما يُعرف بـ”مناطق الشراء الجيلية”.

وقال محلل CryptoQuant، إغناسيو مورينو دي فيسنتي: “توضح الأسهم في الرسم البياني ذلك بوضوح: كل قراءة سلبية متطرفة سابقة تبعتها انتعاشات حادة نحو قمم جديدة”.