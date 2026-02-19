شبكة Robinhood من الطبقة الثانية تسجل 4 ملايين معاملة في أسبوعها الأول على شبكة الاختبار، بحسب الرئيس التنفيذي

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لمنصة Robinhood، فلاد تينيف، إن شبكة الطبقة الثانية (Layer-2) الخاصة بالشركة على Ethereum عالجت 4 ملايين معاملة خلال أسبوعها الأول من نشاط شبكة الاختبار العامة.

وفي منشور على منصة X يوم الخميس، أوضح تينيف أن المطورين بدأوا بالفعل في تجربة تطبيقات على شبكة L2، التي جرى بناؤها لدعم ترميز الأصول الواقعية (RWAs) والخدمات المالية القائمة على البلوكتشين. وكتب: “الفصل التالي من التمويل يعمل على السلسلة”.

وكانت منصة التداول قد أطلقت شبكة الاختبار Robinhood Chain الأسبوع الماضي باعتبارها شبكة Ethereum من الطبقة الثانية مبنية باستخدام تقنية Arbitrum. وجاء الإطلاق بعد نحو ستة أشهر من الاختبارات الخاصة، ويهدف إلى توفير بيئة عالية الإنتاجية للتطبيقات المالية.

وبحسب الشركة، صُممت الشبكة لدعم الأسهم المرمزة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وغيرها من الأدوات المالية التقليدية. وتشمل شركاء البنية التحتية كلاً من Alchemy وLayerZero وChainlink.

Robinhood تخطط لإطلاق الشبكة الرئيسية هذا العام

تخطط Robinhood لإطلاق الشبكة الرئيسية (Mainnet) في وقت لاحق من هذا العام. وحتى ذلك الحين، ستستضيف شبكة الاختبار أصولًا تجريبية، بما في ذلك توكنات شبيهة بالأسهم وروابط أكثر تكاملًا مع محفظة العملات الرقمية التابعة للشركة.

ويأتي هذا التحرك في إطار توسع Robinhood في قطاع العملات الرقمية إلى ما هو أبعد من التداول. فقد قامت الشركة بالفعل بترميز ما يقرب من 500 سهم أميركي وصندوق ETF على شبكة Arbitrum ضمن استراتيجية أوسع للأصول الواقعية المرمزة.

وسجلت Robinhood إيرادات صافية بلغت 1.28 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، بزيادة سنوية قدرها 27%، لكنها جاءت دون توقعات المحللين البالغة 1.34 مليار دولار، في ظل تراجع دخل العملات الرقمية.

وانخفضت إيرادات تداول العملات الرقمية بنسبة 38% لتصل إلى 221 مليون دولار بعد تراجع السوق في أكتوبر، ما ساهم في انخفاض صافي الدخل بنسبة 34% إلى 605 ملايين دولار، رغم أن ربحية السهم تجاوزت التوقعات بشكل طفيف.

الأصول الواقعية المرمزة ترتفع 10% خلال شهر

يواصل سوق الأصول الواقعية المرمزة نموه، إذ بلغ حجم الأصول المُصدرة مباشرة على السلسلة نحو 24.83 مليار دولار، بزيادة تقارب 10% خلال الشهر الماضي، وفق بيانات RWA.xyz.

وبلغت القيمة الإجمالية لفئة الأصول الرقمية الممثلة نحو 372.97 مليار دولار، بينما ارتفع عدد المحافظ التي تحتفظ بمنتجات مالية مرمزة إلى نحو 850,558 محفظة، بزيادة تفوق 33% خلال 30 يومًا.

نظرة عامة على سوق RWA. المصدر: RWA.xyz

وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة الإجمالية للعملات المستقرة نحو 296.69 مليار دولار موزعة على 236 مليون مستخدم. ورغم أن القيمة الإجمالية للعملات المستقرة تراجعت بشكل طفيف خلال الشهر، فإن عدد الحائزين واصل الارتفاع.