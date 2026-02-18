ارتفع توكن WLFI المدعوم من عائلة ترامب بنسبة 23% قبيل منتدى العملات الرقمية في مارالاغو

يستعد مشرّعون ومسؤولون من وول ستريت وقادة في قطاع العملات الرقمية للاجتماع في نادي مارالاغو الخاص التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن “منتدى” للعملات الرقمية تنظمه شركة World Liberty Financial المدعومة من ترامب ونجليه.

وقبيل انعقاد الحدث، ارتفع سعر توكن WLFI التابع لـWorld Liberty بأكثر من 23% ليصل إلى نحو 0.12 دولار بعد أن كان عند 0.10 دولار، فيما تجاوز حجم التداول خلال الـ24 ساعة الماضية 466 مليون دولار.

ومن المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء نجلا الرئيس، إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، وهما أيضًا من المؤسسين المشاركين لشركة World Liberty Financial، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase براين أرمسترونغ، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BitGo مايك بيلشي، ورئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مايكل سيليغ، وآخرين، لمناقشة قضايا السياسة التنظيمية المرتبطة بالعملات الرقمية في مقر ترامب بولاية فلوريدا.

ويأتي هذا الحدث، الذي وصفته World Liberty بأنه “منتدى” متوافق مع توجهات قطاع الكريبتو، في وقت يدرس فيه مشرّعو الولايات المتحدة مشروع قانون شامل لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية، وسط جدل متزايد حول كيفية التعامل مع عوائد العملات المستقرة.

ومن المقرر أن يتحدث سيليغ مع رئيسة بورصة نيويورك لين مارتن حول مشروع القانون.

ورغم أن المنتدى يتضمن حضور مشرّعين مثل السيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو والسيناتورة آشلي مودي من فلوريدا، فإن الرئيس ترامب نفسه لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المشاركين حتى صباح الأربعاء.

وفي المقابل، يواصل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الضغط من أجل تضمين مشروع القانون بنودًا تتعلق بتضارب المصالح، خصوصًا فيما يتعلق باستفادة المشرّعين والمسؤولين المنتخبين ماليًا من مشاريع العملات الرقمية أثناء توليهم مناصبهم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب وعائلته حققوا أكثر من مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات الرقمية منذ توليه المنصب في يناير 2025. ويأتي ذلك في تناقض واضح مع مواقف ترامب السابقة، إذ قال في عام 2019 إنه “ليس من محبي” بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، واصفًا بيتكوين بأنها “عملية احتيال” بعد مغادرته المنصب في عام 2021.

قانون هيكلة السوق الأميركي تحت المجهر

يُتوقع أن يوفر مشروع قانون هيكلة السوق، الذي أُقر في مجلس النواب الأميركي في يوليو تحت اسم قانون CLARITY، توضيحات بشأن صلاحيات الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهما الجهتان الرئيسيتان المنظمتان للأسواق المالية في واشنطن.

وفي يناير، تقدمت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن الرقابة على هيئة CFTC، بنسختها من مشروع القانون وفق خطوط حزبية، من دون أن يصوت أي ديمقراطي لصالحه. كما أجّلت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة مراجعة مشروع القانون في يناير، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لـCoinbase إنه لا يستطيع دعم التشريع بصيغته الحالية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأسهم المرمزة والتمويل اللامركزي (DeFi).