عادل إمام يعود إلى صالات السينما في رمضان ٢٠٢٦… وهذه المفاجأة

دبي - فريق التحرير: في مفاجأة سعيدة لجمهوره، يطلّ الممثل المصرّي، عادل إمام، في الشهر الكريم من خلال إعادة عرض فيلمه “البحث عن فضيحة” في دور العرض السينمائي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ “فوكس سينما” تقديم الفيلم للجمهور اعتبارًا من الثاني والعشرين من فبراير الجاري، في تجربة تمنح محبيه فرصة مشاهدة العمل على الشاشات الكبيرة.

تتزامن هذه الخطوة مع التحضير لإنتاج نسخة معاصرة من الفيلم من إخراج رامي عادل إمام وبطولة هشام ماجد، على أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التجهيزات واختيار بقية فريق العمل.

يُعد فيلم “البحث عن فضيحة” من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، إذ قُدِّم لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي بمشاركة نخبة من الممثلين. تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب ينتقل من الصعيد إلى المدينة، فيجد نفسه بحاجة إلى مساعدة صديق أكثر خبرة بالحياة الاجتماعية ليقترب من الفتاة التي لفتت انتباهه، فتتوالى المواقف الطريفة والمفارقات الإنسانية.