شركة "Bitmine" تشتري 45 ألف إيثيريوم خلال يومين: التفاصيل

كشفت معاملات على شبكة الايثيريوم تتبعتها منصة “Lookonchain” أن شركة “Bitmine Immersion Technologies”، بقيادة المستثمر المعروف “توم لي”، نفّذت عملية تجميع سريعة لعملة إيثيريوم (ETH) خلال يومين فقط، حيث اشترت خلالها 45,000 ETH بقيمة تقارب 89 مليون دولار.

وبحسب البيانات، أضافت الشركة أولا 35,000 ETH في عمليتين منفصلتين تجاوزت قيمتهما 69 مليون دولار، قبل أن تعزّز حيازاتها بشراء 10,000 ETH إضافية بقيمة تقارب 19.5 مليون دولار يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي “Bitmine” لامتلاك ما يصل إلى 5% من إجمالي عرض الإيثيريوم.

ومنذ تولي “توم لي”، مؤسس “Fundstrat Global Advisors” رئاسة مجلس إدارة الشركة في يونيو 2025، غيّرت “Bitmine” استراتيجيتها من تعدين البيتكوين إلى نموذج خزينة إيثيريوم، على غرار ما تفعله “Strategy” مع البيتكوين.

ووفق أحدث الأرقام، تمتلك الشركة نحو 4.4 مليون ETH، أي ما يعادل 3.6% من العرض الكلي، مع أكثر من 3 مليون ETH مخصصة للتحصيص (Staking).

كما يُتوقع إطلاق حل التخزين الخاص بها “MAVAN” خلال هذا الربع.

بهذا الحجم من الحيازة، تتصدر “Bitmine” قائمة شركات خزينة الإيثيريوم، متقدمة على شركات مثل “SharpLink” و”Bit Digital” و”كوين بيس”، في وقت يواصل فيه الإيثيريوم ترسيخ مكانته كالبنية الأساسية الأبرز للعقود الذكية والتمويل اللامركزي، وسط اهتمام مؤسساتي متزايد مدفوع بتطورات العملات المستقرة والأصول المرمّزة.

اقرأ أيضا:

هاكرز الكريبتو في 2025 يغيرون التكتيك: أموال تُسرق بسرعة وتُغسل ببطء

تبخر 730 مليار دولار في 100 يوم: لماذا تنهار العملات البديلة أسرع من البيتكوين؟

