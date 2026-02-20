صناديق بيتكوين المتداولة تسجل نزوح 166 مليون دولار مع اقتراب BTC من أسوأ بداية سنوية منذ سنوات

تام شمس - الجمعة 20 فبراير 2026 04:45 مساءً - استمر ضغط البيع على صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة يوم الخميس، في وقت أشار فيه محللون إلى أن العملة الرقمية تتجه نحو واحدة من أسوأ بداياتها السنوية.

وسجلت صناديق بيتكوين الفورية (BTC) تدفقات خارجة بقيمة 165.8 مليون دولار يوم الخميس، ما رفع إجمالي الخسائر الأسبوعية إلى 403.9 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وأقربت عمليات الاسترداد هذه الصناديق من تسجيل سلسلة نزوح تمتد لخمسة أسابيع، مع وصول الخسائر منذ بداية العام إلى 2.7 مليار دولار.

التدفقات اليومية في صناديق بيتكوين الفورية الأمريكية هذا الأسبوع. المصدر: SoSoValue

كما تراجعت أنشطة التداول بنسبة 21% خلال الأسبوع، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر، ما يشير إلى ضعف اهتمام المستثمرين.

ورغم تسجيل تدفقات صافية تراكمية بقيمة 53.9 مليار دولار، أشار محللون، من بينهم DropsTab، إلى أن عام 2026 يتجه ليكون “واحدًا من أسوأ البدايات السنوية في تاريخ بيتكوين”، مع انخفاض سعر BTC بنحو 22% منذ بداية العام، وفقًا لبيانات TradingView.

صندوق IBIT التابع لبلاك روك يقود الخسائر هذا الأسبوع

استحوذ صندوق iShares Bitcoin Trust ETF المُرمز (IBIT) التابع لشركة بلاك روك على النصيب الأكبر من التدفقات الخارجة هذا الأسبوع، بإجمالي 368 مليون دولار، وفقًا لبيانات Farside.

ولم تسجل معظم صناديق بيتكوين الفورية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة نشاطًا يُذكر هذا الأسبوع، باستثناء نحو 50 مليون دولار من التدفقات الخارجة من صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) يوم الأربعاء.

التدفقات اليومية في صناديق بيتكوين الفورية حسب الجهة المُصدِرة. المصدر: Farside.co.uk

وأفادت مؤسسات مالية كبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع بتقليص انكشافها على صندوق IBIT، حيث خفّضت شركة Brevan Howard حصتها في الصندوق بنسبة تصل إلى 85% خلال الربع الرابع من عام 2025.

بيتكوين تتجه نحو واحدة من أسوأ بداياتها السنوية

تتزامن التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق بيتكوين مع تراجع معنويات المستثمرين، في ظل إشارات متعددة إلى أن سعر BTC يتداول عند مستويات منخفضة بشكل غير معتاد مقارنة بالدورات السابقة.

وسلطت منصة Drops Analytics الضوء على سعر بيتكوين في سياق حدث التنصيف، الذي يقلل مكافأة الكتلة كل أربع سنوات، وعادة ما يتبعه ارتفاع في الأسعار خلال السنوات اللاحقة.

المصدر: Drops Analytics

وقالت Drops Analytics في منشور على تيليغرام يوم الخميس: “بعد مرور ما يقرب من عامين، يتم تداول BTC عند نحو 66,000 دولار، وهو مستوى قريب من سعره خلال تنصيف أبريل 2024”.

وأضافت: “لم يحدث هذا من قبل. ففي الدورات السابقة، كان BTC يتداول بالفعل عند مستويات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أضعاف سعره وقت التنصيف بحلول هذه المرحلة”.

ووفقًا لبيانات Checkonchain، تسجل بيتكوين أسوأ بداية سنوية لها على الإطلاق بعد مرور 50 يومًا من عام 2026، متجاوزة بذلك سنوات التراجع السابقة، بما في ذلك عام 2018.