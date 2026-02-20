هاكرز الكريبتو في 2025 يغيرون التكتيك: أموال تُسرق بسرعة وتُغسل ببطء

كشف تقرير حديث صادر عن “Global Ledger” أن عمليات الاختراق في سوق العملات الرقمية تسببت بسرقة أكثر من 4 مليار دولار خلال عام 2025، عبر 255 حادثة اختراق، ما يعد استمرار لمستويات مرتفعة من الجرائم الرقمية.

لكن الأخطر وفق التقرير، ليس حجم الخسائر فقط، بل تغيّر أسلوب غسيل الأموال، ما أنشأ مخاطر مؤجلة ومعقّدة للوسطاء ومنصات التداول.

بعكس السابق، لم يعد القراصنة يسعون إلى تصفية الأموال بسرعة.

فبينما يتم تحريك الأموال فور الاختراق—إذ تحدث 76% من التحويلات خلال ثوان وقبل الإعلان العلني عن الهجوم—يتم إبطاء عملية الغسيل عمدا بعد ذلك، وتمديدها لأيام أو حتى أسابيع.

هذا الأسلوب يقلل فرص التدخل المبكر، ويجعل اكتشاف المخاطر أكثر صعوبة.

ويشير التقرير إلى أن متوسط الوقت اللازم للوصول إلى مرحلة “التسييل” ارتفع إلى أكثر من 9 أيام، مع اعتماد القراصنة على مسارات متعددة مثل الجسور العابرة للسلاسل وأدوات الخصوصية، ما يجزئ حركة الأموال ويعقّد تتبعها.

الأكثر إثارة للقلق أن نحو 2 مليار دولار من الأموال المسروقة في 2025 ما تزال راكدة في محافظ مرتبطة بالمهاجمين، ما يتسبب في ما وصفه التقرير بالخطر النائم.

هذه الأصول غير المشروعة قد تعود لاحقا إلى منصات خاضعة للتنظيم، ما يضع فرق الامتثال أمام تحديات متأخرة لا تكشفها أنظمة الفحص اللحظي التقليدية.

كما رصد التقرير تغير في أدوات الغسيل؛ إذ تم تمرير أكثر من 2.01 مليار دولار عبر الجسور، بينما شهد “Tornado Cash” عودة قوية بعد رفع العقوبات في مارس 2025، ليُستخدم في نحو 75% من عمليات الاختراق التي تضمنت خلاطات خلال النصف الثاني من العام.

بالنسبة للوسطاء ومنصات التداول، تعني هذه التطورات أن القوائم السوداء الثابتة لم تعد كافية.

فالمخاطر لم تعد فورية فقط، بل مؤجلة ومتراكمة، ما يستدعي مراقبة مستمرة وديناميكية لمسارات الأموال، وقدرات متقدمة على تتبع السلوك زمنيا.

