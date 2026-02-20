الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet ينفي إخفاء تفاصيل صفقات بيتكوين ويرد على اتهامات بالتضليل

تام شمس - الجمعة 20 فبراير 2026 04:45 مساءً - رفض الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، سيمون غيروفيتش، اتهامات صادرة عن ما وصفها بـ”حسابات مجهولة” زعمت أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن استراتيجيتها في بيتكوين وإفصاحاتها المالية.

وكان منتقدون على منصة X قد اعتبروا أن Metaplanet أخّرت أو حجبت معلومات حساسة تتعلق بالأسعار بشأن عمليات شراء كبيرة لبيتكوين (BTC) وصفقات خيارات ممولة من أموال المساهمين، وأخفت خسائر ناتجة عن استراتيجيتها في المشتقات، ولم تفصح بشكل كامل عن الشروط الرئيسية لاقتراضها المدعوم ببيتكوين.

وفي منشور مطوّل على X يوم الجمعة، قال غيروفيتش إن الشركة أعلنت على الفور عن جميع مشتريات بيتكوين واستراتيجيات الخيارات وعمليات الاقتراض، معتبرًا أن المنتقدين يسيئون قراءة بياناتها المالية بدلًا من كشف أي مخالفات.

مشتريات سبتمبر والإفصاحات

أوضح غيروفيتش أن Metaplanet نفذت أربع عمليات شراء لبيتكوين في سبتمبر 2025، وتم “الإعلان عنها فورًا”، رافضًا مزاعم بأنها اشترت سرًا عند ذروة الأسعار المحلية دون إفصاح.

وتؤكد لوحة البيانات العامة الفورية للشركة هذه المشتريات، حيث أظهرت أنها اشترت 1,009 BTC في 1 سبتمبر، و136 BTC في 8 سبتمبر، و5,419 BTC في 22 سبتمبر، و5,268 BTC في 30 سبتمبر 2025.

كما تنعكس هذه المشتريات على منصة التتبع العامة Bitcointreasuries.net، إلى جانب الإعلانات الرسمية و/أو البيانات المالية المنشورة.

إعلان شركة Metaplanet عن شراء بيتكوين. المصدر: Metaplanet

وشدد غيروفيتش أيضًا على أن بيع خيارات البيع (put options) وفروق خيارات البيع (put spreads) كان يهدف إلى شراء بيتكوين بأسعار أقل من السوق الفورية والاستفادة من تقلبات الأسعار لصالح المساهمين، وليس للمضاربة على تحركات قصيرة الأجل.

قياس الأداء بمعايير مختلفة

اعترض الرئيس التنفيذي كذلك على استخدام صافي الربح كمقياس لأداء شركة خزينة بيتكوين، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى الارتفاع الكبير في الإيرادات والأرباح التشغيلية المرتبطة بأنشطة بيتكوين، خصوصًا دخل الخيارات.

وأعلنت Metaplanet يوم الاثنين عن إيرادات للسنة المالية 2025 بلغت 8.9 مليارات ين ياباني (حوالي 58 مليون دولار)، بزيادة تقارب 738% على أساس سنوي، رغم تسجيلها خسارة صافية تقارب 680 مليون دولار نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة حيازاتها من بيتكوين.

وقال غيروفيتش إن اعتبار تلك الخسائر غير النقدية دليلًا على فشل استراتيجي يُظهر سوء فهم للمعالجة المحاسبية للأصول.

وأضاف أن الشركة أنشأت تسهيلًا ائتمانيًا في أكتوبر 2025 وأفصحت عن السحوبات اللاحقة في نوفمبر وديسمبر، بما في ذلك مبالغ الاقتراض، والضمانات، والهيكل، والشروط العامة للفائدة، وكلها متاحة على صفحة الإفصاحات الخاصة بالشركة.

وأشار إلى أن هوية المُقرض وأسعار الفائدة الدقيقة لم يتم الكشف عنها بناءً على طلب الطرف المقابل.

واختتم بالتأكيد على أن شروط الاقتراض كانت مواتية لـMetaplanet، وأن ميزانيتها العمومية لا تزال قوية رغم تراجع سعر بيتكوين.

جدل أوسع حول نماذج خزائن بيتكوين

تأتي تصريحات غيروفيتش في وقت تواجه فيه شركات مدرجة أخرى تعتمد نموذج خزينة بيتكوين تدقيقًا متزايدًا بشأن استدامة ومخاطر هذا النموذج القائم بكثافة على بيتكوين.

فقد أعلنت Strategy، أكبر شركة حيازة مؤسسية لبيتكوين، عن خسارة صافية قدرها 12.4 مليار دولار في الربع الرابع من 2025 مع تراجع بيتكوين بنسبة 22% خلال الفترة، رغم تأكيدها على امتلاكها هيكل رأس مال “أقوى وأكثر مرونة” وأفق استثماري “غير محدود” لبيتكوين.

وتواصلت كوينتيليغراف مع Metaplanet للحصول على تعليق إضافي، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.