السلطات الكورية الجنوبية تواجه انتقادات بسبب خطأ بقيمة 43 مليار دولار في بيتكوين لدى Bithumb

تام شمس - الجمعة 20 فبراير 2026 04:45 مساءً - يصعّد مشرّعون في كوريا الجنوبية الضغوط على الجهات التنظيمية المالية بعد أن قامت منصة تداول العملات الرقمية Bithumb عن طريق الخطأ بإضافة رصيد من بيتكوين إلى حسابات عملاء لا تملكه فعليًا، وهو خطأ أثار موجة بيع سريعة وأعاد تسليط الضوء على فعالية الرقابة في سوق الأصول الرقمية سريع النمو في البلاد.

وقال مشرّعون إن لجنة الخدمات المالية (FSC) فشلت في اكتشاف ثغرات خطيرة في الأنظمة الداخلية لـBithumb رغم خضوعها لثلاث عمليات تفتيش على الأقل منذ عام 2022، بحسب ما نقلته صحيفة The Korea Times يوم الخميس.

واعتبر النائب كانغ مين-غوك من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أن الحادثة تتجاوز كونها خللًا تقنيًا، مشيرًا إلى وجود نقاط ضعف هيكلية في سوق الكريبتو، بما في ذلك فجوات في التنظيم والرقابة.

وكانت Bithumb قد أضافت عن طريق الخطأ 2,000 بيتكوين (BTC) لكل مستخدم بدلًا من 2,000 وون كوري (حوالي 1.40 دولار) خلال فعالية ترويجية في 6 فبراير، ما أدى إلى توزيع إجمالي 620,000 BTC لم تكن المنصة تملكها فعليًا.

تأجيل تحقيق لجنة الخدمات المالية يزيد الاتهامات

تصاعدت انتقادات المشرّعين للجنة الخدمات المالية مع تأجيلها استكمال التفتيش على Bithumb. وكانت اللجنة قد فتحت التحقيق في 10 فبراير، مع تأكيد مسؤوليها أنهم سيتخذون “إجراءات قانونية صارمة ضد أي أفعال تضر بنظام السوق”.

وكان من المتوقع أن يُختتم التحقيق في 13 فبراير، إلا أنه تم تمديده حتى نهاية الشهر، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة الحاجة إلى مراجعة إضافية.

الرئيس التنفيذي لـBithumb يشير إلى حادثتين سابقتين

وبحسب التقارير، يشمل تفتيش لجنة الخدمات المالية ليس فقط خطأ 620,000 BTC الأخير، بل أيضًا حادثتين مشابهتين في الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـBithumb، لي جاي-وون، خلال جلسة طارئة في الجمعية الوطنية في 11 فبراير: “كانت هناك حالتان سابقتان تم فيهما دفع عملات عن طريق الخطأ ثم استردادها، لكن المبالغ كانت ضئيلة”.

من اليسار: نائب رئيس لجنة الخدمات المالية كوون داي-يونغ، ومحافظ اللجنة لي تشان-جين، والرئيس التنفيذي لـBithumb لي جاي-وون خلال جلسة الجمعية الوطنية في 11 فبراير. المصدر: The Korea Times

وفي الحادثة الأخيرة، قالت Bithumb إنها تمكنت من استرداد غالبية الأصول المضافة بالخطأ، ولم يتبقَّ غير 125 BTC (حوالي 8.6 ملايين دولار) من أصل 620,000 BTC غير الموجودة دون استرداد.

مخاوف بشأن تعامل كوريا الجنوبية مع أصول الكريبتو

تأتي حادثة Bithumb في وقت تواجه فيه السلطات حرجًا متجددًا بشأن حفظ وأمن الأصول الرقمية المصادرة.

ففي عام 2021، اختفى 22 BTC تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليون دولار بالأسعار الحالية من محفظة باردة في مركز شرطة جانغنام في سيول خلال تدقيق وطني.

وفي أغسطس 2025، اختفى 320 BTC من مكتب الادعاء العام في منطقة غوانغجو، يُعتقد أن ذلك بسبب تسريب كلمة مرور. وأعلنت السلطات أمس فقط أنه تم استرداد كامل المبلغ بعد أن أعاد المخترق الأموال، ما أثار تساؤلات إضافية نظرًا لتزامن الإعلان مع استمرار تحقيق هيئة الإشراف المالي بشأن Bithumb.

ويرى مشرّعون ومراقبون في القطاع أن هذه الحوادث تسلط الضوء على نقاط ضعف مستمرة في الرقابة وحفظ الأصول الرقمية لدى الجهات الرسمية.