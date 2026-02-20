ديمقراطيو مجلس النواب يضغطون على وزارة الخزانة بشأن ترخيص بنك وورلد ليبرتي وحصة إماراتية

تام شمس - الجمعة 20 فبراير 2026 04:45 مساءً - يضغط ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع طلب شركة World Liberty Financial للحصول على ميثاق بنك وطني ائتماني لإصدار رمز مدعوم بالدولار.

وفي رسالة وجّهها 41 عضوًا ديمقراطيًا في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بقيادة النائب غريغوري ميكس، يوم الخميس، أشاروا إلى مخاطر نظامية محتملة، وملكية أجنبية، واحتمال وجود ضغوط سياسية على عملية منح التراخيص المصرفية.

وطلب المشرّعون من بيسنت توضيح الضمانات المعمول بها لمنع مسؤولين حكوميين أجانب أو مستثمرين ذوي صلات سياسية من استغلال عملية منح الميثاق المصرفي للحصول على نفوذ داخل النظام المالي الأمريكي.

وأشار النواب إلى تقارير تفيد بأن أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة استحوذ بهدوء على ما يقارب نصف شركة World Liberty Financial مقابل نحو 500 مليون دولار، من بينها نحو 187 مليون دولار يُقال إنها تدفقت إلى كيانات مرتبطة بترامب، في الوقت الذي كانت فيه الشركة تسعى للحصول على ميثاق بنك وطني ائتماني من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC).

رسالة الديمقراطيين إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت. المصدر: Meeks.house.gov

وكتبوا أن الجمع بين هياكل صناديق الأصول الرقمية، وأطر السيولة وتسوية الأزمات غير المختبرة، والمصالح السياسية الأجنبية يثير تساؤلات لا يمكن للجهات التنظيمية “تجاهلها”.

كما تساءل الديمقراطيون عمّا إذا كان الأمر التنفيذي رقم 14215، الذي قالوا إنه وضع جهات تنظيمية مالية مستقلة تقليديًا تحت إشراف أقرب للبيت الأبيض، قد يؤثر في استقلالية مكتب المراقب المالي للعملة عند البت في طلب World Liberty.

وطلبت الرسالة من بيسنت توضيح دور البيت الأبيض، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة في قرارات منح مواثيق OCC، والرد خطيًا بحلول يوم الخميس.

الحضور المتصاعد لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال

تأتي الرسالة في وقت ترفع فيه World Liberty Financial ومبادرات كريبتو أخرى متحالفة مع ترامب حضورها في واشنطن وول ستريت، بما في ذلك من خلال فعالية كريبتو حاشدة أُقيمت يوم الأربعاء في نادي مار-آ-لاغو التابع لترامب، وجمعت قيادات من قطاعي العملات الرقمية والتمويل التقليدي، من بينهم الرئيس التنفيذي لـCoinbase براين أرمسترونغ، والمؤسس المشارك لـBinance تشانغبينغ تشاو، والرئيس التنفيذي لـGoldman Sachs ديفيد سولومون.

وقبيل الحدث، سجل رمز WLFI المرتبط بالمنصة المتحالفة مع عائلة ترامب ارتفاعًا بنسبة 23%، مع ترويج المنظمين للفعالية باعتبارها منصة لعرض خارطة طريق World Liberty ودورها في سوق الكريبتو الأوسع.

لا لإنقاذ “مليارديرات العملات الرقمية”

وفي سياق منفصل، دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، عضو لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، وزير الخزانة بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم استقرار أسواق العملات الرقمية.

وحذّرت وارن من أن أي خطة إنقاذ لـ”مليارديرات العملات الرقمية” ستخلق مخاطر أخلاقية وتنقل الخسائر من كبار المستثمرين إلى دافعي الضرائب.

وصاغت وارن رسالتها باعتبار أي تدابير إنقاذ محتملة لشركات ومستثمرين كبار في قطاع الكريبتو اختبارًا لما إذا كان صانعو السياسات سيمنحون القطاع الرقمي دعمًا شبيهًا بالدعم المقدم للبنوك، في وقت تدرس فيه الجهات التنظيمية منح مواثيق جديدة وأطر رقابية لمؤسسات مرتبطة بالأصول الرقمية.