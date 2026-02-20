شكرا لقرائتكم خبر عن الين تحت الضغط السلبي بسبب الفائدة اليابانية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •الين الياباني بصدد تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 2026

•التضخم الأساسي في اليابان ينزلق لأدنى مستوى في عامين

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوع ،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام ،بسبب ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قبل سبتمبر القادم.



ويعاذ ضعف احتمالات إجراء تشديد نقدي قريب في اليابان إلى السياسات المالية التحفيزية المتوقعة لرئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" ،بالإضافة إلى انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (155.31 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.99¥)، و سجل أدني مستوى عند (154.87 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 155.34 ينات ،بسبب الإنفاق الاستثماري الياباني الضخم في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.75% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام ،تحديداً منذ يوليو 2025.



التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 2.0% فى يناير،بأقل وتيرة منذ يناير 2024 ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.4% في ديسمبر.



ومما لا شك فيه أن تلك الأسعار تظهر استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يقلص من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال النصف الأول من هذا العام.



أراء وتحليلات

•قال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: لن تُثير بيانات اليوم شعورًا بالضرورة لدى بنك اليابان بالحاجة المُلحة لاستئناف دورة التشديد النقدي، لا سيما في ظل الانتعاش الضعيف للنشاط الاقتصادي في الربع الأخير.



•وأضاف سوريا: ومع ذلك، إذا صحّت توقعاتنا بأن التراجع الأخير لن يستمر طويلًا، ومع تحسن نمو الأجور وبقاء ضغوط الأسعار الأساسية قوية نسبيًا، فلا يزال هناك مبرر قوي يدفع البنك لرفع أسعار الفائدة مجددًا في يونيو.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل من 10% إلى 3%.



•وتراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 50% إلى 30%.



•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1% في سبتمبر.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 20-02-2026