اليورو قرب قاع 4 أسابيع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات العالمية

•العملة الأوروبية على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 2026

•تجدد آمال خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة هذا العام



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتداول قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية عقب تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، انتعشت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تنتظر المستثمرين في أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا لشهر فبراير.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى ( 1.1750$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1773$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1776$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1742 دولاراً ، عقب صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 1.0% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، و بأكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2025.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،ليتداول قرب أعلى مستوياته في شهر عند 98.07 نقطة ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود وسط تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الصرف الأجنبي ،خاصة بعدما أدت بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة ومحضر الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من هذا العام.



وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر حالياً عند 95%،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 5%.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين على مدار هذا اليوم ، صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال ديسمبر ،بالإضافة إلى بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا ،تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال فبراير الجاري.



•أفادت صحيفة وول ستريت أن "كريستين لاجارد" تعتزم استكمال ولايتها في البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

