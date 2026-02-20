اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي توزّع وجبات إفطار صائم للعمال في مدينة زايد بالظفرة

0 نشر
0 تبليغ

شرطة أبوظبي توزّع وجبات إفطار صائم للعمال في مدينة زايد بالظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة لتوزيع وجبات إفطار صائم على فئة العمال في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن مبادرات الخير والعطاء التي تعكس النهج الإنساني الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم العطاء والتراحم، وتعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع والمساهمة في رفاهيته خاصة خلال الشهر الفضيل. تهدف المبادرة إلى دعم العمال في المناطق العمالية وتوفير وجبات الإفطار لهم، بما يخفف مشقة الصيام، ويعزز روح التراحم والتلاحم المجتمعي بين جميع أفراد المجتمع، ويجسد القيم الإنسانية في الدولة. وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على مواصلة تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التضامن والتلاحم المجتمعي، انسجاماً مع رؤيتها في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا