شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر مع تصاعد توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" يرتفع لليوم الثالث على التوالي

•الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،في محاولة جديدة للتمسك بالتداول فوق حاجز 5,000 دولاراً للأونصة ، مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة و إيران.



ويكبح مكاسب المعدن الثمين"الذهب" صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية، والمدعوم بتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون في أوقات متلاحقة اليوم ،صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (5,039.76$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,996.62$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,982.02$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.4% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 4,841.43 دولاراً للأونصة.



التوترات الجيوسياسية

وجّه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تحذيراً شديد اللهجة لإيران، مانحاً إياها مهلة تقارب 10 إلى 15 يوماً للتوصل إلى "اتفاق ذي مغزى" بشأن البرنامج النووي، ملوحاً بـ "عواقب وخيمة" في حال الفشل.



جاء هذا التهديد بعدما اختتمت الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بتفاؤل حذر، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني"عباس عراقجي" التوصل إلى "فهم مشترك حول المبادئ التوجيهية" لاتفاق محتمل.



تزامن المسار السياسي مع أكبر حشد عسكري أمريكي في المنطقة منذ عقدين، بما في ذلك اقتراب حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وسط تقارير عن خطط لضربات "محدودة" للضغط على طهران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.08 نقطة ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق صرف العملات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير خلال النصف الأول من هذا العام.



محضر الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي عقد أيام 27-28 يناير الماضي والصادر يوم الأربعاء،وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد، الذي من المقرر أن يتولى مهامه في مايو، قد يواجه تحديات في تمرير أي تخفيضات للفائدة.



كما أوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء يتوقعون أن تسهم مكاسب الإنتاجية في تهدئة الضغوط التضخمية، إلا أن "معظم المشاركين" حذروا من أن مسار تراجع التضخم قد يكون بطيئًا وغير منتظم. بل وألمح بعضهم إلى احتمال اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.



الفائدة الأمريكية

•عقب المحضر أعلاه و وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 90% إلى 95% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 10% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المتعاملون على مدار أوقات متلاحقة هذا اليوم ، صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال ديسمبر ،بالإضافة إلى بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال، وهي شركة تداول مقرها سنغافورة "برايان لان": تشهد المعادن النفيسة تماسكًا مع ميل طفيف نحو الانخفاض في الوقت الحالي... لقد شهدنا انتعاشًا للدولار من أدنى مستوياته، مما أدى إلى بعض الضغط على أسعار المعادن النفيسة.



ذكرت مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة لها أنه في ظل السيناريو الأساسي، تتوقع تسارع وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب، بينما لن يزيد المستثمرون الأفراد استثماراتهم إلا استجابةً لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما سيرفع سعر الذهب إلى 5,400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الخميس بنحو 3.14 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,078.75 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,075.61 طن متري"الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يكافح لاختراق مقاومة محورية - توقعات اليوم – 20-02-2026