طرق فعالة للتعامل مع ضرب الأطفال لوالديهم وتصحيح سلوكهم

يشعر العديد من الآباء بالقلق من أن عدوانية أطفالهم تجاههم هي علامة على أنهم فشلوا بطريقة ما في تربيتهم. لكن معظم الأطفال يضربون في وقت أو آخر. الطريقة التي تستجيب بها لضرب طفلك هي مفتاح قضمه في مهده.هناك عدة أسباب تجعل الأطفال يضربون والديهم. فإما أنهم لا يمتلكون المهارات لإدارة مشاعرهم، أو يفتقرون إلى اللغة أو التحكم في الاندفاع.. فيضربون من دون التفكير في العواقب .. مجموعة من حلول هذه المشكلة يقدمها لك خبراء "سيدتي وطفلك".ستؤثر طريقة استجابتك للضرب على مدى احتمالية تكرار هذ التصرف من قبل الطفل، فيما يلي بعض استراتيجيات الانضباط التي يمكنك استخدامها لحماية نفسك وحماية طفلك من الأذى من خلال تعليمه طرقاً أفضل للتعامل مع مشاعره وإدارة سلوكه.

ضعي قواعد منزلية تتناول الاحترام. وضحي أن الضرب أو الركل أو العض أو الاعتداء الجسدي غير مسموح به في منزلك. بدلاً من قول "لا تضرب" قولي "استخدم طريقة محترمة". تحدثي إلى طفلك عن القواعد للتأكد من فهمه لعواقب خرق القواعد. عندما يضربك طفلك، قولي بحزم: "لا لضرب. الضرب يؤلم". حافظي على التمسك برسائلك لتعليم طفلك أن الضرب غير مسموح به. إذا كان طفلك يعرف القواعد، ولكنه استمر في الضرب، فاستخدمي بعض العواقب التالية لردعه عن الضرب مرة أخرى:

المهلة أو الوقت المستغرق:

فهي تعلم الأطفال كيفية تهدئة أنفسهم وإبعادهم عن هذا التصرف. من المهم تعليمهم كيفية تنظيم أنفسهم خلال وقت الهدوء هذا.

يمكن أن يكون سحب الامتيازات استراتيجية انضباط فعالة. عن طريق منع وصول طفلك إلى الأجهزة الإلكترونية أو ألعاب معينة لمدة 24 ساعة، وكلما كان الطفل أصغر سناً قل الوقت الذي يحتاجه محروماً من شيء ما. اجعلي طفلك يقدم خدمة لك، أو اجعليه يرسم لك صورة كطريقة للتعويض. يمكن أن يؤدي تعزيز السلوكيات الجيدة ذات العواقب الإيجابية إلى تشجيع طفلك على التوقف عن الضرب. على سبيل المثال، كافئيه على استخدام "اللمسات اللطيفة". قسّمي اليوم إلى عدة فترات زمنية حيث يمكنه كسب ملصقات أو رموز لسلوكيات جيدة. وامدحيه وعانقيه.

تعرّفي على المزيد: علامات إصابة الطفل بالاكتئاب لا يكفي أن تقول للأطفال ببساطة، "لا تضرب". بل علميه مهارات إدارة الغضب أيضاً. شجعي طفلك على قراءة كتاب أو رسم صورة أو أخذ نفس عميق أو الذهاب إلى غرفته عندما يشعر بالغضب. ناقشي معه أهمية التعامل مع مشاعر الحزن والإحباط. بالطرق المناسبة وساعديه على اكتشاف الاستراتيجيات التي تساعده على التأقلم مع مشاعره بأمان.

إذا كنت تستخدمين الصفع كعقاب، فسيرتبك الطفل حول سبب السماح لك بالضرب وعدم السماح له بذلك. بدلًا من تعليمه ضبط النفس، يمكن للصفع أن يزيد من عدوانية طفلك. يتعلم الأطفال المزيد عن السلوك من خلال ما يرون أنك تفعلينه، بدلاً من ما يسمعونك تقولينه. أظهري لطفلك كيفية التعامل مع الغضب والحزن وخيبة الأمل بطرق مناسبة اجتماعياً. إذا كان لديك طفل كبير يضربك، أو كان لديك طفل ما قبل المدرسة أو طفل صغير جداً، فاطلبي المساعدة المتخصصة، تحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بطفلك حول مخاوفك. قد يحيله لإجراء تقييم للمساعدة في تحديد سبب العدوان وخطة لمعالجته.

في بعض الأحيان يمكن أن تساهم القضايا الأساسية في العدوان عند الأطفال، مثل الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو اضطراب العناد الشارد إلى تأخر في الإدراك أو النمو لأنهم يفتقرون إلى القدرة على استخدام كلماتهم أو إدارة نبضاتهم. تعرفي على المزيد: أسباب رهاب الطعام لدى الأطفال

