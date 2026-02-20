أخطاء شائعة في العناية بالبشرة خلال الصيام

مع تغيّر نمط الحياة خلال شهر رمضان، بين الصيام لساعات طويلة، والسهر، وقلة شرب المياه خلال النهار، تتأثر البشرة بشكل مباشر بهذه العوامل مجتمعة. ورغم حرص كثيرين على الاهتمام ببشرتهم خلال الشهر الكريم، إلا أن بعض العادات الخاطئة قد تأتي بنتائج عكسية، فتُرهق الجلد بدلًا من حمايته، وتفقده نضارته وحيويته، بل وقد تؤدي إلى إضعاف حاجز البشرة الطبيعي.

من أبرز هذه الأخطاء إهمال الترطيب بحجة الصيام، إذ يقلل البعض من استخدام المرطبات خوفًا من زيادة الإفرازات الدهنية أو الشعور بثِقل المستحضرات على البشرة، في حين أن الصيام يقلل من مستوى الترطيب الداخلي، ما يجعل الجلد أكثر احتياجًا للعناية والترطيب، خاصة بعد الإفطار وقبل النوم. كما يُعد الإفراط في غسل الوجه من الممارسات الشائعة، إذ يلجأ البعض إلى تكرار الغسل للتخلص من الإحساس بالجفاف أو الإرهاق، إلا أن ذلك قد يُضعف الحاجز الواقي للبشرة ويزيد من حساسيتها، لذا يُنصح بالاكتفاء بغسل الوجه مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف.

وتنعكس قلة شرب المياه بين الإفطار والسحور بشكل واضح على نضارة البشرة، حيث يؤدي الجفاف الداخلي إلى ظهور علامات الشحوب والتعب، لذلك يُعد توزيع شرب المياه على فترات منتظمة خلال ساعات الإفطار أمرًا ضروريًا للحفاظ على مرونة الجلد وصحته. ومن الأخطاء الشائعة أيضًا النوم بالمكياج بعد السهر، وهو ما يسبب انسداد المسام وظهور الحبوب، ويمنع البشرة من التنفس وتجديد خلاياها خلال النوم.

كما يعتقد البعض أن التقشير المكثف يساعد على التخلص من بهتان البشرة، إلا أن الإفراط في استخدام المقشرات خلال رمضان قد يؤدي إلى تهيج الجلد وزيادة الجفاف، ويُفضَّل الاكتفاء بالتقشير مرة واحدة أسبوعيًا مع اختيار منتجات لطيفة تناسب نوع البشرة. ويُضاف إلى ذلك إهمال استخدام واقي الشمس أثناء الخروج نهارًا، رغم أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يظل عاملًا مؤثرًا في صحة البشرة، وقد يسرّع من ظهور التصبغات وعلامات الإجهاد.

وأخيرًا، قد يُرهق الاعتماد على المستحضرات الثقيلة البشرة خلال الصيام، خاصة مع زيادة حساسيتها في هذا الشهر، لذلك يُنصح باختيار منتجات خفيفة وسريعة الامتصاص، تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها دون تحميلها عبئًا إضافيًا.

