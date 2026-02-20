الاقتصاد

سعر سهم Accenture (ACN) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 20-02-2026

2026-02-20

واصل سعر سهم  Accenture plc (ACN) الهبوط خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تأثر السهم بكسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 232.00$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 195.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

