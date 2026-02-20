غادة عبد الرازق تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل تغيّر ملامحها

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي جراحات كبرى غيّرت من شكلها أو ملامحها، موضحة أن ما صرّحت به سابقًا لا يتعارض مع خضوعها لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة مثل البوتكس، لكنها لم تلجأ إلى عمليات جراحية تؤثر بشكل جذري على مظهرها.

وأوضحت أنها أجرت عملية تجميل للأنف منذ سنوات طويلة، وكانت من أوائل الفنانات اللاتي أقدمن على هذه الخطوة في الوسط الفني آنذاك، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا على الاهتمام بمظهرها بشكل متوازن ودون مبالغة.

وأكدت غادة عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية أنها لا تخشى التقدم في العمر أو مرور السنوات، قائلة إنها لم تشعر يومًا بالقلق من فكرة السن، لكنها تخاف من المستقبل وما قد يحمله من مفاجآت، لافتة إلى أنها مرت بفترة كانت تتلقى خلالها علاجًا بسبب شعورها بالخوف وعدم الإحساس بالأمان.

واعترفت بأنها ليست بارعة في إدارة أموالها، مؤكدة أنها لا تجيد الادخار وتميل بطبيعتها إلى الصرف منذ صغرها، موضحة أنها تفضل الاستمتاع بالحياة والعيش بسعادة إلى جانب ابنتها وأحفادها، بدلًا من تكديس الأموال أو التعلق بها، مشيرة إلى أنها لم تنشأ على ثقافة الادخار المفرط أو الحرص الزائد على جمع المال.

