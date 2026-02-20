بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلَّد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا، في مكتبه بالرياض الخميس.