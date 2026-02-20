ترامب يفتتح أول اجتماع لمجلس السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس في العاصمة واشنطن، الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن 47 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب".

وبحث الاجتماع إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع بعد الحرب الأخيرة.

وقال الرئيس الأميركي إن عدة دول تخطط لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي تهدف إلى المساعدة في حفظ السلام في غزة.

كان ترامب ‌قد اقترح تشكيل المجلس في سبتمبر الماضي عندما أعلن خطته الرامية إلى ⁠إنهاء الحرب ​الإسرائيلية على غزة.