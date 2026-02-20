ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



