الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

وأضاف الجبير في كلمة أمام الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن أن "مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية رسمت مساراً واضحاً للسلام".
وأكد: "نريد تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستخصص 10 مليارات دولار لمجلس السلام.
