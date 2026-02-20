اخبار العالم

الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، إن المملكة ستقدم إسهامات تصل إلى مليار دولار لصالح غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضاف الجبير في كلمة أمام الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن أن "مبادرة السلام العربية التي قدمتها رسمت مساراً واضحاً للسلام".

وأكد: "نريد تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستخصص 10 مليارات دولار لمجلس السلام.


