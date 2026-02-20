لايحتاج الشباب الذين اقتلعوا مليشيا وعصابات التمرد من أم درمان وقلب الخرطوم .. لايحتاجون لشهادة من أحد بتضحياتهم .. يكفي حقاً وصدقاً أن الله عليمٌ بهم .. ماضرهم إن ظل القائد يتجاوزهم في كل مناسبة ويتحاشي الإشارة إليهم .. بينما يتحدث علانية وبفخر وزهو عن حقبة تاريخية كل السودان شاهد علي بؤسها وكيف تمت صناعتها وتدبيرها لكسر عظم وسلاح الجيش السوداني الذي هزم مليشيا التمرد ومن خلفه شباب يعرف القائد حقاً وصدقاً من أين أتوا وتحت أي رايةٍ يقفون .. وفي أي مدرسةٍ تخرجوا..

■ إن الذين يبحثون عن مواقع في المجلس التشريعي أو مناصب في كعكة السلطة القادمة عليهم أن يعلموا أن الحرب لم تضع أوزارها بعد .. وأن العدو لايزال متربصاً بالبلاد .. وتحت ظل هذه المخاطر الجمّة لا معني لإستدعاء تاريخ وبطولات لجهات ولافتات لايمكن إعادة إنتاجها وتقديمها لجموع الشعب السوداني الذي ذاق ويلات التواطؤ مع مليشيات التمرد ..

■ عندما تضع الحرب آلاتها ورصاصها سيكون الإحتكام إلي الشعب السوداني هو الفصل والحكم .. وحتي ذلك الحين لابد من التركيز في ميدان المعركة وترك المحاولات البائسة لتدوير نفايات الثورة المصنوعة ومحاولة إعادة تقديمها تحت لافتات اقتلاع مليشيا التمرد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد