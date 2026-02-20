تكنولوجيا: الإبلاغ عن أول عطل في مودم Apple C1X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك أحد المستخدمين على موقع ريديت ما يبدو أنه عطل في المودم في هاتف آيفون إير الخاص به. تم إطلاق المودم الجديد الذي طورته أبل والذي يسمى سي 1 إكس في سبتمبر من العام الماضي مع هاتف آيفون إير.

قدمت أبل مودم سي 1 مع هاتف آيفون 16 إي في أوائل العام الماضي. كان ذلك توجها جديدا للشركة حيث انتقلت من استخدام أجهزة مودم كوالكوم. من المفترض أن يكون مودم الجيل الخامس الجديد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ولكنه يفتقر إلى دعم سرعات الموجات المليمترية للجيل الخامس. ثم في وقت لاحق من العام، أطلقت أبل إصدار سي 1 إكس المحدث الذي ادعت أنه يوفر بيانات هاتف محمول أسرع بنسبة 50 بالمائة واستهلاكا للطاقة أقل بنسبة 30 بالمائة. الآن تم الإبلاغ عن أول حالة فشل في مودم سي 1 إكس.

تمت مشاركة المشكلة على مجتمع آيفون، حيث نشر المستخدم بضع لقطات شاشة لرسالة الخطأ التي كان يعرضها هاتف آيفون إير المزود بمودم سي 1 إكس. ذكر المستخدم أنه استيقظ ليجد أنه لا توجد شبكة خلوية على الإطلاق، وعند التحقق من إعدادات الشبكة، ظهرت له مشكلة متعلقة بأجهزة آيفون في إعداد تشخيصات الهاتف المحمول. أعقب ذلك رسالة تفيد بأنه تم اكتشاف مشكلة في خدمة الهاتف المحمول مع خيار الاتصال بدعم أبل.

في التعليقات، أضاف المستخدم أنه حاول إعادة تشغيل جهازه، وتجربة شريحة اتصال مختلفة، وإعادة ضبط إعدادات الشبكة، ولكن لم يفلح أي من ذلك. في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان المستخدم قادرا على أخذ الجهاز إلى أبل والحصول إما على جهاز بديل، أو إصلاح للمشكلة.

يبدو أن هذه هي الحالة الأولى لتعطل مودم سي 1 إكس، ونأمل ألا تكون الأولى من بين العديد من الحالات. يقترح المعلقون أن أبل ستقوم على الأرجح بإصلاح المودم نظرا لأن سلسلة آيفون 17 قابلة للإصلاح بشكل أسهل من الأجيال السابقة. نأمل أن يتمكن المستخدم من الحصول على حل سريع لمشكلته.

