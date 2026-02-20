دراسة جديدة تكشف أن الصيام المتقطع قد لا يعزز فقدان الوزن مقارنة بالحميات التقليدية

كشفت دراسة حديثة شملت ما يقرب من 2000 بالغ أن الصيام المتقطع لا يوفر ميزة ملحوظة في إنقاص الوزن مقارنة بالأنظمة الغذائية التقليدية أو حتى التغييرات الغذائية المنظمة، مشيرة إلى أن أي فوائد محتملة ترتبط أساسًا بانخفاض السعرات الحرارية المتناولة، وليس بتأثيرات أيضية خاصة بطريقة الصيام نفسها، مؤكدة أن فقدان الوزن المستدام يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني والعادات الصحية طويلة الأمد، وليس على اتباع أنظمة رائجة بمفردها.

ويُعد الصيام المتقطع من أكثر الأساليب انتشارًا حول العالم لفقدان الوزن، حيث يتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة وآمنة، إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أن تأثيره قد لا يتجاوز تأثير تقليل السعرات الحرارية بشكل عام.

وتتنوع أنماط الصيام المتقطع بين تناول الطعام في أوقات محددة خلال اليوم، والصيام يومًا بعد يوم، ونظام 16:8 الذي يعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات، إضافة إلى حمية 5:2 التي تقوم على تناول الطعام بشكل طبيعي خمسة أيام أسبوعيًا مع تقليل السعرات في يومين. وتختلف هذه الأساليب في توقيت الوجبات وآلية ضبط السعرات، ما يجعلها قابلة للتكيف مع أنماط حياة متعددة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 22 تجربة سريرية أُجريت في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وامتدت فترات المتابعة في بعضها إلى عام كامل. وأظهرت النتائج أن الفروقات في فقدان الوزن بين الصيام المتقطع والأنظمة الغذائية التقليدية كانت ضئيلة من الناحية الإحصائية، إذ تراوح متوسط فقدان الوزن بين 2 و5% خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، وهو معدل اعتبره الباحثون محدود التأثير من الناحية السريرية.

كما أوضحت النتائج أنه عند ثبات إجمالي السعرات الحرارية، فإن الامتناع عن الطعام لساعات محددة لا يؤدي إلى تحسن ملحوظ في مستويات سكر الدم أو الكوليسترول أو مؤشرات الالتهاب، ما يعزز فرضية أن الفائدة المحتملة للصيام المتقطع تعود إلى تقليل إجمالي السعرات المستهلكة، وليس إلى تأثير بيولوجي مستقل لجدول الصيام.

وتخلص الدراسة إلى أن الصيام المتقطع قد يكون وسيلة لتنظيم تناول الطعام وخفض السعرات لبعض الأشخاص، لكنه لا يمثل حلًا سحريًا لفقدان الوزن، وأن الأساس الحقيقي لتحقيق نتائج مستدامة يكمن في تبني نمط حياة صحي متكامل قائم على التوازن والاستمرارية.

قد يهمك أيضًا :

4 مشروبات صباحية لإزالة السموم من الجسم وإنقاص الوزن

الكيوي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن