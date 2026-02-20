تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-02-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000$، وذلك بدعم من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، يعزز من استقرار هذا الصعود، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.