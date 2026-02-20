- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-20 11:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000$، وذلك بدعم من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، يعزز من استقرار هذا الصعود، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.