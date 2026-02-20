تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-02-2026

استسلم سعر الغاز لسلبية المؤشرات الرئيسية بتقديمه لضغوط سلبية جديدة على دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 3.000$ كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك محاولة تشكيل مستوى 3.520 لحاجز إضافي قد يزيد فرص استسلام السعر للضغوط السلبية بتحقيقه لكسر الدعم الحالي ليؤكد انتقاله للمسار السلبي باستهدافه لعدة محطات سلبية قد تبدأ من 2.850$ و2.660$ على التوالي.

نلاحظ استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا قرب مستوى 20 ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق الكسر ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.850$ و 3.180$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر