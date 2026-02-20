الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 08:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر الغاز لسلبية المؤشرات الرئيسية بتقديمه لضغوط سلبية جديدة على دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 3.000$ كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك محاولة تشكيل مستوى 3.520 لحاجز إضافي قد يزيد فرص استسلام السعر للضغوط السلبية بتحقيقه لكسر الدعم الحالي ليؤكد انتقاله للمسار السلبي باستهدافه لعدة محطات سلبية قد تبدأ من 2.850$ و2.660$ على التوالي.

 

نلاحظ استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا قرب مستوى 20 ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق الكسر ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.850$ و 3.180$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا