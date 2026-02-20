تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-02-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك يحاول السعر تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.